ВЦИОМ запретил публиковать данные об отношении россиян к цифровизации

ВЦИОМ запретил обнародовать данные о том, что россияне не поддерживают безудержную цифровизацию всех сфер жизни. Это произошло недавно накануне заседания Совета по правам человека (СПЧ), рассказал член СПЧ специалист в области ИИ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

Он сообщил, что глава СПЧ Валерий Фадеев попросил ВЦИОМ провести опрос по цифровизации и спросить граждан, как они относятся к этому. Заседание было назначено на четверг, а во вторник вечером ВЦИОМ прислал результаты, из которых было видно, что граждане в целом против: по большинству вопросов был намного больше 50% отрицательных ответов. И в среду утром из ВЦИОМ начали звонить и говорить, что обнародовать это нельзя.

"Нельзя говорить на пресс-конференции о том, что народ против цифровизации! Я сказал: ну, знаете, ребята, я, конечно, не буду об этом говорить, тем более что это решает Фадеев, но сам отчет участникам я разослал, извините. То есть кто-то из администрации президента сказал: нельзя, вы что творите!? Это общее пока настроение, что цифровизация - это абсолютное добро и нельзя говорить, что народ против. Если так получается, это значит, что граждане не понимают", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что недавно модерировал заседании комиссии по защите персональных данных в РОЦИТ, на котором ожидался замминистра связи. И Ашманову прислали унизительный сценарий с заготовленными вопросами и ответами.

"Скажите, Иван Иванович, а точно ли во вверенном вам ведомстве все очень-очень хорошо с биометрией?" - "Да, точно", - отвечает Иван Иванович. Там было несколько таких высказываний: "Не считаете ли вы, что граждане абсолютно необоснованно боятся биометрии и нужно просто их "образовывать"?" - "Да, конечно". - Я говорю: ребята, я же не клоун, чтобы все это озвучивать, я не аниматор! Вы зачем мне это прислали? Вот мои реальные вопросы! Кстати, из Минцифры никто не пришел. Они позвонили с утра и сказали: нам запретили. Кто может запретить замминистра прийти на заседание? Ну, кто, министр, а кто еще? Шадаев. То есть они не готовы обсуждать это в трезвой манере, они готовы только накручивать истерию, как это круто и инновационно", - рассказал Ашманов.

Он отмечает, что спешка с цифовизацией не имеет никакого разумного объяснения. Вместо этого одна истерика, что надо быстрее, весь мир так делает и т.п.

Характерно, что в мае 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем телеграм-канале о цифровизации. Только после массового вмешательства результаты были исправлены на более приемлемые для "цифровизаторов".