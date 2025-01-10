В Кремле сообщили, когда могут пообщаться Путин и Трамп

В Кремле сообщили, когда может начаться подготовка общения в том или ином виде Владимира Путина и Дональда Трампа.

"После того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что Владимир Путин будет только приветствовать желание избранного президента США Дональда Трампа связаться с ним после своей инаугурации 20 января.