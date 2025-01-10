В Рощино задерживаются рейсы из Югры, Ямала и Екатеринбурга

В Тюменском аэропорту "Рощино" произошла массовая задержка рейсов авиакомпании "Utair", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются рейсы из Сургута, Березово и Советского. Также задерживается рейс из Екатеринбурга.

Отметим, что в Югре сегодня бушует непогода: сильный ветер, снег, плохая видимость. Из-за этого на трассах региона были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Также задержано прибытие рейса авиакомпании "Ямал" из Нового Уренгоя.