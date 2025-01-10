Без покаяния за Волынскую резню Украине ЕС не видать - кандидат в президенты Польши

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что не даст Украине вступить в ЕС и НАТО без покаяния киевского режима за Волынскую резню.

По его словам, государство, которое не может ответить за жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных союзов. И в Киеве должны это понять.

Характерно, что ранее Навроцкий называл Галицию "восточной Малопольшей". При этом нынешний президент Польши Анджей Дуда тоже представляет партию "Право и справедливость", хотя членство Украины в НАТО и ЕС поддерживает. Однако он тоже требовал от Киева признать преступления бандеровцев. И назвал Волынскую резню геноцидом и этнической чисткой. С другой стороны, тема Волынской резни является темой, на которой в Польше набираются внутриполитические очки, поскольку поляки в целом негативно относятся к бандеровцам, которые, в свою очередь, видели в поляках и евреях лютых врагов.

В Польше начинается предвыборная кампания, первый тур выборов состоится 18 мая, второй - 1 июня. Вопрос Украины более актуален, чем на прошлых выборах, так как в 2022 году в Польше резко выросло число украинцев, а отношение к ним постепенно похолодало. В контексте взаимных исторических претензий тема Волынской резни является одной их главных. К слову, еще в 2016 году польский Сейм признал ее геноцидом польского населения.

МИД Украины возмутился "манипулятивными" заявления Навроцкого, который преследует свои личные цели в ущерб интересам своей страны и добрососедству с Украиной. О самой Волынской резне в Киеве умолчали.

Соперником Навроцкого на выборах является мэр Варшавы Рафал Тшасковский.