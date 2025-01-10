Самолёт армии США изучил границу Финляндии и России

Разведывательный самолет армии США изучил восточную границу Финляндии. Он пролетел между городами Йоэнсуу и Коувола.

Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уэддингтон в Великобритании и, пролетев над Данией и Швецией, направился в сторону финляндско-российской границы. Высота полёта составила 10 км. Это "позволило сенсорам самолёта отслеживать коммуникации на расстоянии нескольких сотен километров на территории России", пишет ТАСС.

В 2023 г. Финляндия стала членом НАТО. С момента передачи бумаг страна официально стала 31й страной альянса.