Пожар на предприятии произошел в Ростовской области после атаки БПЛА

Пожар произошел на территории производственного предприятия в селе Крым Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На данный момент пожар полностью потушен. Открытое горение на промпроизводстве было ликвидировано на площади 2 тыс. кв. м.

По словам врио губернатора, силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет. В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись также припаркованные рядом автомобили.

В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждены несколько строений. Известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе, написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на заводе по производству ацетона в Гатчине. Горят два кирпичных здания на территории предприятия. Информации о пострадавших не поступало. По данным МЧС, площадь возгорания выросла до 1,9 тыс. Работники завода своевременно покинули опасную зону.