Метапневмовирус добрался до Румынии

Метапневмовирус добрался до Румынии: первый случай зафиксировали в уезде Бихор. 67-летняя пациентка не выезжала за пределы страны.

После анализов в институте Кантакузино также будет определен его штамм, приводит ТАСС слова главы управления общественного здравоохранения уезда Кэлин Сони.

В Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой, предупредили в Роспотребнадзоре.

Как уточняет ведомство со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря показали, что острые респираторные инфекции в настоящее время активно распространяются внутри страны. Растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях. Уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%, что превышает процент смертности от COVID-19.

Среди прочего, инфекция дошла и до Казахстана. В минздраве республики 5 января сообщили о 30 выявленных случаях заболевания метапневмовирусом. В ведомстве подчеркнули, что штаммы этого вируса выявлены наряду с другими видами инфекций, которые активно циркулируют в пространстве в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа.