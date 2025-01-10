Десять человек погибли в пожарах в Лос-Анджелесе

По меньшей мере 10 человек погибли в пожарах в округе Лос-Анджелес в США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местный департамент медэкспертизы, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось о 8 погибших.

Тем временем, как рассказали "Известиям" жители Лос-Анджелеса, вода в зонах пожаров в штате Калифорния непригодна для использования, ее нельзя пить.

"Вы не можете даже мыть посуду, и это означает, что вы не можете даже принимать душ. Так что в любом случае все водные ресурсы были использованы", — рассказал один из жителей.

Ранее житель Лос-Анджелеса рассказал, что в квартале, где он живет, удалось отстоять только его дом, а остальные постройки сгорели дотла.

По прогнозам специалистов, ущерб и потери от бедствия составят порядка 52-57 млрд долларов. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа.

Накануне сообщалось, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Около тысячи строений уничтожил пожар в районе Палисейдс. Он охватил более двух тысяч гектаров. Власти эвакуировали десятки тысяч жителей.

По словам местных жителей, к властям Калифорнии возникает много вопросов. Так, несколько месяцев назад массово сократили сотрудников пожарной службы, а людям отказывали в страховании их домов. Также не было воды в пожарных гидрантах.

Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями сильнейших пожаров.

Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с помощью Украине.

"О, глядите, конечно же, пожарная служба ЛА пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал Трамп-младший на своей странице в социальной сети X. Так он прокомментировал заголовки материалов СМИ, в которых говорилось, что пожарная служба Лос-Анджелеса ранее предоставила свое оборудование Киеву.