Bloomberg: В Англии бизнесмен объявил о крахе бизнеса почти на $1 млрд и исчез

В Англии пропал бизнесмен, незадолго до исчезновения объявивший о крахе своего крупного бизнеса. Речь идёт об основателе финтех-компании Stenn Technologies Греге Карповски.

Пропажа случилась вскоре после того, как Карповски поговорил со своими сотрудниками о крахе бизнеса, который два года назад оценивался почти в $1 млрд. Телефонный разговор с работниками состоялся 4 декабря 2024 г.

Крах Stenn был весьма быстрым, пишет Bloomberg.