10 Января 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Красноуральске мать напала с ножом на своих детей

В Красноуральске местная жительница с ножом напала на двух своих детей - мальчика семи лет и девочку девяти лет.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, поранив несовершеннолетних, женщина ушла из жизни. По данным канала, дети остались живы - у обоих раны на руках, с которыми они сейчас находятся в местной больнице. В минздраве Свердловской области Накануне.RU сообщили, у детей состояние средней степени тяжести. Сейчас решается вопрос госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга.

По предварительным данным, мать одна воспитывала своих детей.

Накануне.RU обратилось за подробностями в СКР. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело - ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних). Инцидент произошел сегодня утром - 10 января. На место выехали криминалисты и следователи, чтобы установить все обстоятельства произошедшего

"В осмотре места происшествия принимают участие, в том числе, представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург), Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. С применением современной криминалистической техники проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз, изучается характеризующая документация в отношении членов этой семьи. Следствием СК России устанавливаются также причины и условия, способствовавшие данному происшествию, для принятия необходимых мер по недопущению подобных фактов впредь", - рассказали в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о ЧП в полицию сообщил местный житель, который увидел раненого мальчика - тот с полученными травмами сумел добраться до соседнего дома. В это время его старшая сестра тоже выбралась из квартиры, где все и произошло, но потеряла сознание в подъезде.

"Прибывшими на место происшествия сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена и женщина, 1984 г.р., которая, как предварительно установлено, причинила травмы своим родным детям. Собранные материалы представителями МВД по подследственности переданы нашим коллегам из регионального СКР", - отметил полковник Горелых.

Теги: Красноуральск, нож, мать, дети, нападение


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