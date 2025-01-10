В Югре ввели ограничения из-за снежной бури для грузового и пассажирского транспорта

В Югре ввели ограничения из-за снежной бури для грузового и пассажирского транспорта, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Югры.

Ограничения введены на 698 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, на 917 и 886 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, а также с 0 по восьмой километр автодороги подъезд к Сургуту, с 17 по 43 километр автодороги подъезд к Сургуту, с 700 по 733 километр автодороги подъезд к Сургуту в Нефтеюганском районе.

Ограничения будут действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние.

Госавтоинспекция просит отнестись к ограничениям с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.