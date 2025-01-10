Больше половины российских родителей следят за детьми через сервисы и гаджеты

В России половина родителей следит за перемещением своих детей и контролирует время использования их гаджетов.

Как выяснил центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС), 44% родителей ограничивают потребление детьми контента в интернете. 12% вовсе не используют цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей. Популярность программных инструментов родительского контроля подтвердили представители операторов "Мегафон", "Билайн" и Т2.

Около четверти участников исследования используют специальные программы и мобильные приложения для отслеживания местоположения детей. 16% применяют с этой целью встроенные в смартфон функции, 12% – сервисы от интернет-провайдеров и операторов связи. По словам экспертов, рассчитывают на умные часы и специальные GPS-трекеры 12 и 9% родителей соответственно.

Становятся популярными бюджетные бренды, позволяющие вести родительский контроль без особых затрат. Кроме того, родителям понравилась идея оснащать своих детей датчиками слежения, сообщают "Ведомости".