Количество отравившихся продукцией пекарни в Перми достигло 80 человек

Количество отравившихся в пекарне Перми достигло как минимум 80 человек.

В настоящее время устанавливается точное число пострадавших. По данным Роспотребнадзора, речь идет о пекарнях сети "Хлебница".

По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. Деятельность трех пекарен и заготовочного цеха приостановлена решением районных судов Перми на срок от 30 до 90 суток, сообщает РИА "Новости".

Начиная с 29 декабря 2024 года, зарегистрированы обращения в больницы пострадавших, купивших готовую продукцию. У жертв – признаки пищевого отравления.