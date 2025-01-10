В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому банкингу

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил правки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу.

В их числе есть продление эксперимента до 1 сентября 2028 года. Согласно новым правкам, будет введен запрет на получение вознаграждения в виде процентов, однако допускается получение выплат в виде величины, которая может меняться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Для внесения в реестр участников эксперимента у банка не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также он не должна находиться под процедурой санации, сообщает "Интерфакс".

Ранее бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что понадобиться минимум 25 лет, чтобы в России заработала система законодательства по исламскому банкингу.