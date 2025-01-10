В Кремле считают кризисной ситуацию с газом в Приднестровье

В Приднестровье сложилась кризисная ситуация с газом.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на протяжении многих лет Москва осуществляла поставки природного газа, за счет которых жило Приднестровье. Однако из-за решения Киева и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности, отметил политик, сообщает "Интерфакс".

Как заявил в эфире "России-24" глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, в Приднестровье в связи с энергетическим кризисом зафиксированы случаи гибели людей, которым приходится согреваться с помощью газовых колонок. Они оставляют печи на ночь. "Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи", — указал Игнатьев.

Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский высказался о поставках в страну российского газа. По словам политика, это была помощь России, и платить за это не надо.