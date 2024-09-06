Предпринимателям региона и Москвы представили инвестиционный потенциал Ишима и Ишимского района

Предпринимателям региона и Москвы представили инвестиционный потенциал Ишима и Ишимского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инвестиционный тур с участием представителей бизнеса из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Москвы, Голышмановского городского округа, Тюменского, Ярковского районов и других территорий состоялся 5 и 6 сентября. Участникам были представлены инвестиционные предложения в сфере туризма, производственных отраслях, инфраструктурные площадки, земельные участки и реализованные инвестпроекты.

Предприниматели посетили Агроиндустриальный парк "Ишимский", промышленные предприятия "Индорс", ООО ПК "Слада", ООО "МолГрупп" и завод по производству безалкогольных напитков.

В мероприятии приняли участие депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, глава города Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, предприниматель и участник проекта "Капитаны бизнеса, Развитие территорий" Александр Касьянов.

В городе Ишиме в первом полугодии 2024 года реализовано девять инвестпроектов, создано 66 рабочих мест, инвестиции — 144 млн рублей. А в Ишимском районе на сегодня реализуется 23 проекта на сумму более 16 миллиардов рублей с созданием 608 рабочих мест.