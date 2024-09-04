Дегтярев: Смена спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства жителей России

Министр спорта России Михаил Дегтярев полагает, что смена российскими атлетами спортивного гражданства вызывает вопросы у большинства граждан страны.

"Наши паралимпийцы пока выступают под нейтральным флагом [на Паралимпиаде в Париже]. Те, кто меняет спортивное гражданство, у меня лично вопросы вызывают, уверен, это вызывает вопросы у большинства граждан страны", - приводит ТАСС слова Дегтярева, сказанные на сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Паралимпиада завершится 8 сентября.