Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом в Курске составляет около пяти миллионов

Сумма ущерба после попадания БПЛА в жилой дом по ул. Ленина в Курске составляет около пяти миллионов рублей, восстановление фасада займет три - четыре недели, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, фонд капремонта провел замеры поврежденных окон и балконных блоков как в квартирах, так и в местах общего пользования. Все коммуникации восстановлены во всех подъездах, кроме одного. Там, где пострадали квартиры, сперва завершат укрепление несущих конструкций для обеспечения безопасности жильцов.

Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада.

Кроме того, из-за беспилотника повредилось остекление на остановке. Работы по восстановлению начнутся с 30 сентября.

"Поручил профильным ведомствам обеспечить оперативное получение всех необходимых заключений для оценки ущерба и незамедлительного начала работ. Также дал указание держать на контроле вопросы, связанные с безопасностью жильцов, своевременно информировать людей о ходе восстановительных работ", - сообщил Смирнов.