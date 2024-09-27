"Урал" узнал соперника по пятому раунду Кубка России по футболу

Стал известен следующий соперник "Урала" в Кубке России по футболу. Жеребьевка пятого раунда Пути регионов состоялась в Москве сегодня, 27 сентября.

Клубу из Екатеринбурга предстоит встретиться с "Соколом". Матч пройдет на поле саратовской команды. В прошлом раунде турнира "Урал" дома с трудом одолел "СКА-Хабаровск" (1:0), а "Сокол" в гостях был сильнее команды "Орел" (3:2).

Полные результаты жеребьевки пятого раунда Пути регионов

Чайка (Песчанокопское) – Знамя Труда (Орехово-Зуево)

Амкар (Пермь) – Композит (Павловский Посад)

Тюмень – Алания (Владикавказ)

Уфа – Шинник (Ярославль)

Торпедо (Москва) – Балтика (Калининград)

Сочи – Волга (Ульяновск)

Родина (Москва) – Спартак (Кострома)

Сокол (Саратов) – Урал (Екатеринбург).

Пятый раунд Пути регионов Кубка России состоится с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет один матч. Победитель проходит в следующий раунд, а проигравший покинет турнир.

Точные даты всех матчей станут известны позже.