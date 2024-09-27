"Урал" узнал соперника по пятому раунду Кубка России по футболу
Стал известен следующий соперник "Урала" в Кубке России по футболу. Жеребьевка пятого раунда Пути регионов состоялась в Москве сегодня, 27 сентября.
Клубу из Екатеринбурга предстоит встретиться с "Соколом". Матч пройдет на поле саратовской команды. В прошлом раунде турнира "Урал" дома с трудом одолел "СКА-Хабаровск" (1:0), а "Сокол" в гостях был сильнее команды "Орел" (3:2).
Полные результаты жеребьевки пятого раунда Пути регионов
Чайка (Песчанокопское) – Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Амкар (Пермь) – Композит (Павловский Посад)
Тюмень – Алания (Владикавказ)
Уфа – Шинник (Ярославль)
Торпедо (Москва) – Балтика (Калининград)
Сочи – Волга (Ульяновск)
Родина (Москва) – Спартак (Кострома)
Сокол (Саратов) – Урал (Екатеринбург).
Пятый раунд Пути регионов Кубка России состоится с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет один матч. Победитель проходит в следующий раунд, а проигравший покинет турнир.
Точные даты всех матчей станут известны позже.