В Пыть-Яхе волонтеры обвинили руководство приюта в сожжении собак

В Пыть-Яхе зооволонтеры обвиняют приют для бездомных животных "Шанс" в сожжении собак заживо. Об этом сообщает телеканал "Мегаполис".

Руководитель приюта Александр Горынцев все отрицает. Однако, по данным канала, накануне он якобы отправил в администрацию письмо, в котором обвинил мэрию в срыве оплаты содержания безнадзорных животных и пригрозил 27 сентября 2024 года выпустить около 100 собак, включая агрессивных, на улицы города.

Волонтеры считают, что руководитель приюта якобы зарабатывает на собаках, но не занимается их содержанием. Активисты сообщают, что якобы директор приюта за два года получил 24 млн руб. и еще 5 млн "администрация просто подарила в арбитражном суде".

"Нечего было выходить на контракт. Отлавливает контактных животных, которые не несут угрозы населению. Зато сейчас сжигает собак", - утверждают зоозащитники.

Полиция проводит проверку. Установлено, что, действительно, костер был. В костре обнаружены останки одного животного

В окружном УМВД сообщили, что оперативная группа выезжала в "Шанс". Сейчас полиция проводит проверку по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), опрашивает сотрудников приюта, очевидцев и зоозащитников.