Долго думали: уголовное дело возбудили по факту смерти новорожденного в Люберцах

Уголовное дело возбудили по факту смерти новорожденного в Подмосковье.

Трагедия произошла еще 7 августа. Только сейчас стали известны подробности произошедшего. Их 360.ru рассказал отец ребенка. По его словам, во время беременности было все хорошо, по всем анализам и мама и ребенок были абсолютно здоровы. Но сами роды затянулись, женщина рожала уже 15 часов и умоляла сделать ей кесарево сечение. На что врачи отвечали в грубой форме отказом.

"Доставали уже щипцами. Видать, щипцы были наложены неправильно. У ребенка произошло кровоизлияние в мозг. У него было порвано левое веко, множество ушибов. Ребенок находился в агонии. Акушер, когда понял, что ребенок не может родиться, давил на живот", - рассказал супруг женщины.

Врачи решили достать ребенка опасным методом, из-за чего он получил множество травм: гематомы, травму головы, отек мозга, перелом ключицы. Младенца перевели в реанимацию, но спасти его не удалось: через два дня он скончался.

После трагедии врачи отказывались предоставить отцу семейства медицинскую карту жены.

Потерявшая ребенка жительница Люберец проходит сейчас реабилитацию у психотерапевта. Но подавать в суд не собирается.

Подмосковный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности 23 сентября. Виновным грозит до трех лет лишения свободы. Следователи планируют провести судмедэкспертизу тела погибшего ребенка и устанавливают личности врачей.