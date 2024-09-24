Бывший футболист сборной России получил срок за наркотики

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев получил срок за попытку сбыта наркотиков. Решение принял Прикубанский райсуд Краснодара.

Спортсмен получил девять с половиной лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В октябре 2023 г. Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения "закладки", забрал из тайника 494,8 г наркотика. Зелье он купил для дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось – его задержали. В своих показаниях Бугаев заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Позже он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.