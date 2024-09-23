В Нижнем Тагиле ветер испортил флагшток за 30 млн рублей

В Нижнем Тагиле ветер повредил 50-метровый флагшток с российским флагом, открытый на День города. На него были потрачены десятки миллионов рублей.

Как сообщается в официальной группе МУП "Тагилдорстрой" в соцсети, в связи с неблагоприятными погодными явлениями (порывы ветра выше 17 метров в секунду) полотнище флага зацепилось за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине флагштока.

"На данный момент ведутся работы по снятию поврежденного полотна. В рамках гарантийного обслуживания новое полотнище флага будет установлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на огромный флагшток потратили 30 млн рублей. Это вызвало возмущение у патриотических блогеров, которые отмечали, что на эти деньги можно было бы закупить оборудование для российских бойцов.

"30 000 000 (тридцать миллионов) рублей - это 300 комплектов РЭБ от "Тройки". Или 600 продвинутых fpv-дронов "Упырь". Но флагшток конечно важнее", - писал в своем Telegram-канале известный блогер Сергей Колясников.