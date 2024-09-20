Губернатор Моор посетил строящиеся объекты Южной площадки завода "ЗапСибНефтехим"

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с генеральным директором компании СИБУР Михаилом Карисаловым посетил строящиеся объекты Южной площадки завода "ЗапСибНефтехим". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Первый объект – ДГП-2. Новый завод позволит России войти в мировой топ-5 по производству полипропилена. Объект строится с августа 2023 года. Мощность - 570 тысяч тонн. Проект поддержан правительством Российской Федерации. Тюменская область, со своей стороны, предоставляет инвестору налоговые льготы.

Второй объект – первый в России центр пилотирования технологий производства полимеров. В центре будут тестироваться более 90% спектра существующих и перспективных технологий производства базовых полимеров.

Его запуск позволит сократить срок вывода новых продуктов на рынок в 10 раз. Это имеет большое значение для укрепления технологической независимости страны и устойчивости многих отраслей – от медицины и агропрома до строительства и автомобильной промышленности.

Инфраструктура центра уникальна тем, что позволит проводить испытания широкого спектра технологий выпуска полиэтилена и полипропилена – самых востребованных современных синтетических материалов, спрос на которые у российской промышленности устойчиво растет.