В России процветает продажа соавторства в научных статьях

Фирма "Международный издатель" продает соавторство в научных статьях, которые якобы написаны вместе с известными учеными. В качестве "архива исполненных заказов" она открыто разместила на своем сайте списки. Причем пострадавшими оказались профессор РАН, депутат Госдумы Александр Мажуга, академики РАН и даже глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

В прошлом году иностранные исследователи обнаружили сотни онлайн-объявлений, предлагающих возможность приобрести авторство на научные статьи, которые публикуются в авторитетных журналах. Цены варьируются от сотен до тысяч долларов в зависимости от области исследований и престижа издания. Тогда сам депутат написал, что феномен "покупного соавторства" процветает по той причине, что во многих странах научных сотрудников и преподавателей оценивают на основе количества опубликованных ими работ и престижности журнала, то есть по формальным показателям, а не по существу.

В этот раз Мажуга, оказавшись в числе пострадавших, был более радикален. Он заявил, что никогда не взаимодействовал с подобными конторами и считает их деятельность разрушительной для науки, а упоминание его статьи на сайте издательства — клеветой. Он направит запрос в Генеральную прокуратуру для проведения проверки законности подобных действий.

По его мнению, ущерб продажи соавторства очевиден. Например, недавно разгорелся скандал со статьей авторов из медуниверситета, которые, воспользовавшись подобными услугами, были пойманы рецензентами. Если цель людей получить надбавку к зарплате за "престижные" статьи, то сами эти выплаты за подобные "достижения" заведомо будут нецелевыми. А политически это большая ошибка, так как, радуясь продвижению России в целом и конкретных университетов в рейтингах, мы сами себя обманываем, ведь для российской науки это не приобретение, а потеря.

Академик РАН Алексей Хохлов пишет, что история затрагивает большую часть активно работающих российских ученых, поэтому к делу должна подключиться РАН. Необходимо с помощью юристов грамотно составить обращение в прокуратуру и следить за развитием этого дела вплоть до прекращения деятельности ООО "Международный издатель".

Проблема во многом вызвана тем, что власти ранее сами спровоцировали погоню за западными рейтингами, вынуждая вузы гнаться за количеством таких статей, чтобы подняться в рейтинге вузов. Так, в 2020 году экспертиза РАН выявила более 23 тыс. "мусорных" публикаций российских авторов в западных изданиях, притом что публикация одной такой статьи обходится недешево. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян давно говорит о том, что образовательные власти в России ведут политику продвижения в западных рейтингах, для чего вузы вынуждены тратить большие деньги. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависит от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями. Это абсурд и унижение, считает Сардарян. Только в 2022 году был введен мораторий на этот критерий. Правительство теперь планирует утвердить Белый список журналов для научных публикаций взамен западных.