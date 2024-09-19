В Пыть-Яхе освободили подростка-мигранта, стрелявшего по детям

В Пыть-Яхе суд вынес приговор подростку-мигранту, который выстрелил в 10-летнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Установлено, что 16-летний юноша без всяких причин направил пневматический пистолет на незнакомого ему ребенка. Затем выстрелил в левое бедро другому ребенку. На теле мальчика остались кровоподтеки, ссадины и синяк.

В суде юноша искренне раскаялся в содеянном. Кроме того, подросток-мигрант возместил потерпевшим причиненный вред в полном объеме и принес извинения.

Суд, рассмотрев указанное дело, оценив все собранные по делу доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 213 УК РФ. Юноше назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев 28 дней с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В связи с тем, что суд зачел в срок отбытия наказания время его содержания под стражей, несовершеннолетний подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.