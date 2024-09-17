Судейская коллегия разрешила возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты.

С представлением о возбуждении дела о мошенничестве в коллегию обращался председатель СКР Александр Бастрыкин, передает "Интерфакс".

Согласно фабуле дела, Матета обещал бизнесмену за вознаграждение помочь с принятием необходимых тому решений в Верховном суде РФ и арбитраже. Защита Матеты просила отклонить представление руководителя СКР, заявив, что против судьи была совершена провокация.

В декабре 2021 года ВККС разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой уголовное дело. Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн руб. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн руб., считает следствие. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. руб. В СМИ Хахалеву прозвали "золотой судьей" после того, как она устроила свадьбу дочери за $2 млн. По данным СМИ, женщина скрылась на территории Грузии.