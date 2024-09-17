Отключения электричества на фоне пожаров введены в Ростовской области

В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за массовых ландшафтных пожаров.

Это необходимо для недопущения лесных пожаров в условиях сильного ветра, который не утихает в регионе две недели, сообщаются "Россети — Юг". Там указали, что власти региона будут самостоятельно оценивать ситуацию и подавать заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи.

Специалисты "Ростовэнерго" работают в усиленном режиме и внепланово проверяют состояние воздушных линий электропередачи.

В Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. От огня пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах.