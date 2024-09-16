Глава свердловской полиции проверил отдел внутренних дел Тавды

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел внутренних дел Тавды. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, основная цель поездки – подведение итогов оперативно-служебной деятельности за восемь месяцев 2024 года. Это подразделение обслуживает территорию, общая площадь которой составляет 17927,65 км2. Численность проживающего здесь населения порядка 38,5 тысяч человек. С февраля 2023 года отдел полиции возглавляет подполковник Василий Соколовский. В ведомственной рейтинговой таблице вверенный ему коллектив занимает 40-е место.

Прежде чем начать совещание, генерал Мешков проверил работу дежурной части, комнаты хранения оружия, гаражных боксов, спортивного зала, музейного комплекса и служебных помещений, где оказывают гражданам госуслуги по линии МВД. Затем в актовом зале с участием руководителей служб был детально рассмотрен анализ проделанной работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в отчетном периоде.

Начальник ГУ МВД области отметил, что состав отдела полиции в основном состоит из местных жителей, что дает преимущество в проведении профилактической работы с населением. По состоянию на 1 сентября в отделе сохраняется незначительный некомплект личного состава – 32 человека из 233 по штату, что составляет 13,7%. К примеру, в Госавтоинспекцию требуется только 2 сотрудника из 37, 2 в дежурную часть из 22, по 1 в следствие и в уголовный розыск из 13. Подразделению удалось сократить на 26,9% число тяжких и особо тяжких преступлений, в т.ч. на 19,7% общеуголовной направленности. Раскрыто 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Улучшились результаты по возмещению ущерба потерпевшим, доля возмещения составляет 64,2%. На 20% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 4,6% лицами, ранее нарушавшими законодательство.

На 38,5 % сократилось число ДТП с пострадавшими. Не допущено дорожных аварий с детьми.

"Участники совещания подробно обсудили также и несколько проблемных вопросов. В первую очередь генерал Мешков заострил внимание на необходимости активизации работы по противодействию наркотрафику, подростковой и уличной преступности, браконьерству, преступлениям в сфере IT-технологий, миграции, экологии, лесопромышленного комплекса, потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства. Критике подверглись недостаточно эффективные меры по информированию жителей всеми субъектами профилактики муниципалитета о том, как не стать жертвой аферистов. Допущенная пассивность привела к росту кривой, как в целом зарегистрированных преступлений (+8,4% - 323), так и фактов обмана граждан различного рода мошенниками (+35,3% - 46). Были заслушаны должностные лица, допустившие просчеты в служебной деятельности, которые отразились на общей оценке подразделению.

В полиции Тавды достаточно сил и возможностей, чтобы защиту интересов законопослушных людей поставить на более качественный уровень. С этой целью Александр Мешков поставил конкретные задачи и установил реальные сроки по исправлению ситуации в лучшую сторону, заверив первых лиц отдела полиции, что в противном случае он вынужден будет принять ряд кадровых решений", - резюмировал Валерий Горелых.