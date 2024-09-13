В Пермском крае нашли тело второго утонувшего ребенка

В Пермском крае нашли тело четырехлетнего мальчика, который утонул сегодня в селе Бикбарда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Тело мальчика обнаружено в водоеме, предварительно ребенок скончался в результате утопления", - говорится в сообщении.

Ранее из воды вытащили тело его семилетней сестры. Еще одну девочку - шести лет, успели спасти очевидцы. По предварительной информации, незадолго до несчастья дети играли в пруду без присмотра со стороны взрослых.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.