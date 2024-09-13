13 Сентября 2024
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Фото: БФ &quot;Дети России&quot;

В Верхней Пышме стартовал международный турнир по настольному теннису

Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова среди игроков 2013 года рождения и моложе стартовал в Верхней Пышме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Дети России".

Организаторы – клуб настольного тенниса УГМК и БФ "Дети России" – собрали на одной площадке 128 сильнейших спортсменов, которые получили персональные приглашения или занимают с 1-го по 40-е место в рейтинге Федерации настольного тенниса России. Соревнования пройдут в одиночном разряде в три этапа.

"К своей работе Владимир Белоглазов всегда относился с большой любовью, и с особым трепетом – к детскому спорту. Поэтому его дело живет. Перед нами ребята, у которых горят глаза, они готовы добиваться побед в любимом виде спорта. С каждым годом турнир собирает все больше участников, сохраняя добрую память о Владимире Алексеевиче Белоглазове", - обратился к участникам депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Алексей Свалов на международных состязаниях по настольному теннису среди спортсменов 10-11 лет в Верхней Пышме(2024)|Фото: БФ "Дети России"

Поздравил и поприветствовал участников заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких. По его словам, этот турнир – один из многих значимых проектов, которые были реализованы Владимиром Белоглазовым в спортивной сфере. Для юных теннисистов он является важной ступенью к большим победам в будущем.

В этом году на соревнования прибыли 64 мальчика и 64 девочки из 26 регионов России, а также игроки из Казахстана, Армении, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов. Соревнования традиционно проходят на высоком спортивном, организационном уровне и расширяют географию. В этом году на турнир впервые прибыла команда из ОАЭ.

Международные состязания по настольному теннису среди спортсменов 10-11 лет в Верхней Пышме(2024)|Фото: БФ "Дети России"

"Рада видеть ваши горящие глаза после первых сыгранных партий в ожидании следующих матчей и побед. Турнир носит имя Владимира Белоглазова, первого вице-президента фонда, человека, который вложил много времени, сил, души в то, чтобы дети получали поддержку и спорт развивался. Радостно, что растут масштабы мероприятия, горизонты расширяются. Желаю вам удачи на пути к большим целям!", - отметила директор благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Международные состязания по настольному теннису среди спортсменов 10-11 лет в Верхней Пышме(2024)|Фото: БФ "Дети России"

По отзывам самих спортсменов и их наставников, для игроков этого возраста столь масштабные состязания – нечастое явление, поэтому, попробовав раз, новички возвращаются. Матчи завершатся в это воскресенье, 15 сентября, церемонией закрытия и награждения.

Международные состязания по настольному теннису среди спортсменов 10-11 лет в Верхней Пышме(2024)|Фото: БФ "Дети России"

Теги: настольный теннис, турнир, соревнования, дети, Верхняя Пышма


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