Прокуратура обязала горбольницу Ирбита оформить паспорт для вертолетной площадки

АУЗ СО "Ирбитская Центральная городская больница" продолжительное время эксплуатировала посадочную площадку без необходимого для этого аэронавигационного паспорта. Об этом стало известно в ходе проверки Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больница нарушила законодательство о безопасности полетов. В связи с этим в адрес главврача было внесено представление об устранении нарушений. Однако никаких действий со стороны больницы так и не последовало, из-за чего дело перешло в судебную плоскость.

Ирбитский районный суд Свердловской области согласился с требованиями прокурора и обязал владельца посадочной площадки разработать аэронавигационный паспорт в соответствии с законом. Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.