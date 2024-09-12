12 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Ишимского убийцу-расчленителя отправили на принудительное лечение

Ишимца-расчленителя отправили на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

27 декабря прошлого года мужчина убил свою знакомую в подвале многоквартирного жилого дома. Чтобы скрыть преступление он расчленил тело и выкинул останки в мусорные баки. Спустя время, страшную находку обнаружили сотрудники мусоросортировочного завода.

Правоохранители установили личность убийцы. В ходе следствия у него обнаружено психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно-опасных деяний способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

По результатам рассмотрения уголовного дела, в связи с наличием у жителя Ишима психического расстройства, судом вынесено постановление о применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Теги: убийца, расчленение, мусоросортировочный завод, женщина


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