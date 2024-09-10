10 Сентября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Министерство финансов США ввело санкции против двух российских судоходных компаний и принадлежащих им судов

Министерство финансов США ввело санкции против двух российских судоходных компаний и принадлежащих им судов, сообщает ТАСС.

В черный список попали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани. Кроме того, рестрикции распространили на три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот", против которой США ранее ввели санкции. Суда указаны под российским флагом. Сухогрузы и компании также попали под санкции Госдепартамента.

Рестрикции были введены против владельца некоторых российских судоходных компаний россиянина Джамалдина Пашаева и проживающего в России гражданина Ирана Рухолла Катеби, который якобы является официальным представителем Минобороны Ирана в РФ.

Как утверждает Вашингтон, рестрикции Соединенными Штатами были введены за "поставку в Россию иранских компонентов и систем вооружений", включая беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских вооружений для их применения на Украине. Как подчеркнул ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, коснувшись публикаций в западных СМИ о якобы передаче Ираном ракет РФ, "не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности". По его словам, Москва и Тегеран намерены развивать "сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные". 

Теги: санкции, США, судоходные компании


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