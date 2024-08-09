Трансгендерам и вуайеристам в России запретят водить машину

Минздрав России предлагает утвердить новый перечень противопоказаний к управлению транспортным средством. Проект распоряжения правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В обновленном перечне будет 10 наименований групп заболеваний: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения [аффективные расстройства], невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная.

Также в перечне указаны расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, среди которых, согласно указанным кодам по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), расстройства сексуального предпочтения (F65), в том числе фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, и расстройства половой идентификации (F64), среди которых транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте, передает ТАСС.

Новые правила, согласно которым будет проводиться медкомиссия, могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.