В 2024 году в рамках нацпроекта в Астрахани приведут в порядок дорожное покрытие на 15 улицах

На нескольких улицах Астрахани завершен ремонт дорог. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в областном центре будет приведено в порядок дорожное покрытие на 15 улицах. К этому моменту работы завершены на Раскольникова, Марфинской и Комсомольской набережной. Практически на всех объектах обновляют и тротуары", - отметил глава Астраханской области.

Также на завершающем этапе ремонт на Ноздрина, а также Фунтовском шоссе, которое соединяет город с населенными пунктами Приволжского района. Продолжается ремонт на улице Свердлова – одной из старейших улиц в городе. Здесь дорожное полотно меняют по всей протяженности, а это – свыше двух километров.

"Но дорог, которые необходимо приводить в порядок, в городе намного больше. Поэтому увеличены объемы ямочного ремонта. За последнее время его провели на Кирикилинском мосту, улицах Боевая, Куликова, Ю. Селенского, Набережная 1 Мая", - сообщил Игорь Бабушкин.