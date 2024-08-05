В Урае ребенку-инвалиду отказали в посещении аттракционов как "физически неполноценному лицу"

В Урае восьмилетнего ребенка-инвалида не пустили на аттракционы в Парке культуры и отдыха. В правилах посещения парка люди, с ограниченными возможностями здоровья названы "физически неполноценными лицами", сообщил Накануне.RU депутат Леонард Насибуллин.

Мы связались с мамой девочки, не допущенной к аттракционам. Она подтвердила, что, несмотря на купленные билеты, ее ребенку было отказано в посещении качелей и каруселей. В частности, девочку не допустили ни на "Колесо обозрения", ни на "Железную дорогу". Также девочку не пустили на аттракционы "Вальс", "Солнышко", "Медузу", "Юнгу", "Колокольчик", "Зоокарусель".

Какое именно заболевание у ребенка - не уточняется.

В администрации города Урай сообщили, что сожалеют о случившемся, и что формулировку отказа считают дискриминационной.

"У каждого аттракциона в Парке культуры и отдыха есть свои ограничения по доступу детей для катания. Эти ограничения связаны с возрастом и некоторыми другими параметрами (например, ростом) и устанавливаются не администрацией парка, а производителем аттракциона. Поэтому для безопасного катания работники Парка соблюдают эти ограничения, так как именно они, а не родитель несут ответственность за соблюдение правил безопасности. Осуждаем использование подобных формулировок в правилах посещения аттракционов. Данный пункт является абсолютно неприемлемым, дискриминационным и не соответствует нормам морали и этики", - говорится в сообщении.

В мэрии пообещали связаться с родителями ребенка, чтобы разобраться в ситуации и предоставить всю необходимую помощь.

Администрация парка, где произошел инцидент, получила распоряжение немедленно исключить из правил посещения дискриминационные формулировки и обеспечить всем посетителям, в том числе детям с ОВЗ, комфортное и безопасное посещение аттракционов.

Власти также сообщили, что прилагают все усилия для создания инклюзивной среды и обеспечения равных возможностей для всех граждан, вне зависимости от их состояния здоровья.

"Убеждены, что подобные ситуации недопустимы и будут пресекаться впредь", - заверили в мэрии.