В Кремле прокомментировали дела против бывших заместителей Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, мог ли знать бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу о противоправных действиях своих подчиненных.

"Здесь я не могу вам ответить. Действительно, предъявляются серьезные обвинения", - сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что следственные действия против некоторых бывших сотрудников Минобороны идут в рамках постоянной работы правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента добавил, что не может предоставить другие детали.

"По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае", - цитирует Пескова ТАСС.

За последнее время были арестованы трое бывших заместителя Шойгу: Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей.

Сам Шойгу после отставки с поста министра обороны занял должность секретаря Совета безопасности РФ.