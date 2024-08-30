30 Августа 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае жестоко убили мать и семилетнюю дочь

В Чусовом произошло жестокое убийство молодой матери и ее семилетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела погибших со следами насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир Чусового 29 августа 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Убийцу ищут.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей. Также назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Отметим, что по соцсетям разошлось фото ориентировки на подозреваемого в убийстве. Согласно ей, убийцей мог оказаться Артем Бучин 1996 года рождения. Согласно картотеке Чусовского городского суда, полный тезка подозреваемого был осужден в 2018 году за грабеж, а в 2023 году, по данным Properm.ru, Пермский край осудил его за убийство и изнасилование. Как сообщают источники издания, подозреваемый якобы был сожителем убитой девушки, но не был отцом ее ребенка

Теги: убийство, мать, дочь, уголовное дело


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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2024 09:36 Мск СМИ: У убитой в Прикамье женщины мог быть еще один ребенок

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