25 Августа 2024
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Mash: В квартире, откуда выпали мать и ребенок, нашли антидепрессанты и "странные записки"

В Москве в квартире, откуда выпали мать и ребенок, нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки с не совсем понятными заметками.

По информации telegram-канала Mash, супруги переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад, последние полтора года жили в ЖК "Лефортово парк". Женщину часто видели на детской площадке с ребёнком. Со слов соседей, семья была спокойная и внимания не привлекала. На уходящей неделе младенец часто плакал, а сегодня утром из квартиры доносились особенно громкие звуки – супруги явно сильно поругались.

Напомним, сегодня утром из окна выпали ребенок и его мать. Что именно стало причиной трагедии, выясняется. Мужчина отказался открывать дверь сотрудникам полиции. По словам очевидцев, он был голым и якобы в состоянии опьянения. Квартира взята штурмом.

Теги: Квартира, Москва, супруги, Барнаул


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