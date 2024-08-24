20 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра

Экипажам 20 самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале.

По состоянию на 15.00 мск воздушные суда улетели на запасные аэродромы Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Элиста.

Авиагавань работает по фактической погоде, обслуживание пассажиров не прекращается. В аэропорту подчеркнули, что вылет обратных рейсов бортов, находящихся на запасных аэродромах, задержится в связи с поздним прибытием самолетов.

В Росавиации позднее сообщили, что самолеты, улетевшие на запасные аэродромы, стали вылетать в Сочи.

Ранее в МЧС предупредили, что 24 августа в городе-курорте ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом, усилением ветром со скоростью 15–17 м/с. Ожидаются подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах. Все пляжи в Сочи закрыты. Неблагоприятный прогноз действует до 25 августа включительно.