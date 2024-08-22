Москва выделит деньги на тероборону в приграничных областях

Белгородская и Брянская области попросили профинансировать созданные в регионах отряды территориальной обороны из Москвы. Губернаторы Александр Богомаз и Вячеслав Гладков сообщили президенту России, что сейчас люди в теробороне работают бесплатно, а у субъектов нет денег на их обеспечение.

"Тероборона была сформирована, подразделение укомплектовано, решен вопрос по вооружению. Подразделение работает в шести приграничных районах. Но нужно финансирование из федерального бюджета, нам в прошлом году Минфин отказал. У нас областной бюджет, как бы сказать… бедный", - признался Богомаз.

"У нас тоже есть полки терробороны – порядка 6 тыс. человек – им нужно федеральное финансирование. Они все выполняют задачи бесплатно", - добавил Гладков.

Владимир Путин распорядился найти деньги на тероборону "немедленно", глава Минфина Антон Силуанов сказал, что постарается изыскать необходимые суммы.