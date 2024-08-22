22 Августа 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Очередной этап дорожной революции Южного Урала – открыто движение по М-5 от Чебаркуля до Миасса

Накануне состоялось торжественное открытие четырехполосного участка федеральной трассы М-5 (Москва – Челябинск) от Чебаркуля до Миасса. Для жителей Челябинской области и всех автомобилистов завершение реконструкции этого отрезка федеральной трассы, соединяющего с областным центром город Миасс, является долгожданным событием.

«Мы системно продолжаем работу по расширению трассы М5 «Урал» до 4 полос в последние годы. Сначала был отремонтирован участок от Травников до Чебаркуля, сейчас от Чебаркуля до Миасса (если говорить по направлению из Челябинска), идет расширение и обновление отрезка трассы М5 на границе с Башкирией (по Ашинскому району). Ранее мы завершили отрезок (4-полосное движение), участок между Челябинском и Екатеринбургом. Сегодня открываем еще один важный системообразующий участок от Чебаркуля до Миасса. Сегодня из Челябинска до Миасса можно доехать по 4-полосной дороге. Это и комфорт, и безопасность. Миллионы автолюбителей ждали открытия - и жители Челябинской области, и транзитные автомобилисты. Потому что М5 сегодня, по сути, единственная дорога, которая связывает европейскую и восточную части нашей страны», - подчеркнул Алексей Текслер в ходе торжественной церемонии открытия.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В церемонии по случаю пуска движения также принял участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, который поблагодарил губернатора за личную вовлеченность в решение вопросов дорожного строительства.

«Мы и дальше будем продолжать эту работу, в том числе в направлении М5 «Урал», на других дорогах Челябинской области», – отметил Роман Новиков.

Модернизация дорожной сети на Южном Урале в последние годы идет невиданными раньше темпами. Глава региона сообщил, что в этом году будет приведено в нормативное состояние более 800 километров региональных дорог, есть планы и по федеральным:

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«У нас запланировано открытие 15-километрового участка в Ашинском районе трассы М5 от границы с Башкирией до Кропачево, важный участок, рассчитываем в 2026 году этот участок 6-километровый полностью завершить. Также в этом году у нас началось расширение до 4 полос федеральной трассы в сторону Кургана. Рассчитываем, что в следующем году продолжим расширение федеральной трассы А-310 в сторону Троицка», - отметил Алексей Текслер.

За пять лет в регионе сделано более 4000 км областных и муниципальных дорог. По всей области реализуется инициированный губернатором проект «Дорожный рывок». В течение последних трех лет объемы дорожных работ в области увеличились в 2,5–3 раза.

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что работы по дорожной модернизации в муниципалитетах идут активно.

Ремонт дороги в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

«Идем в графике. Применяем и ночной режим работ. Подстраиваемся под погодные условия, работаем, когда нет дождей. В Челябинске, например, каждый день появляется новый сделанный участок дороги: проспект Ленина, проспект Победы, Бродокалмакский тракт. Идем по плану», - сказал Алексей Нечаев.

Министр отметил, что именно благодаря программе «Дорожный рывок» с прошлого года объемы ремонта трасс в муниципалитетах выросли. В целом в 2024 году на модернизацию челябинских автомагистралей выделено 25 млрд рублей.

Пер. Соболева - Тенистая(2020)|Фото: Накануне.RU

«Проект «Дорожный рывок» является важным и своевременным для Челябинской области. Уделено большое внимание муниципальным сельским дорогам. Вместе с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры развивается регион, улучшается качество жизни населения, налаживается оптимальная логистика, увеличивается производительности труда и приток новых жителей на «инфраструктурно развитые» территории, что приводит к увеличению темпов экономического роста», – отмечает Евгений Илле, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Южного Урала.

Новые, современные и безопасные дороги способствуют развитию экономики в целом, в том числе популяризации туризма. На Южном Урале прекрасно понимают этот аспект.

Так, в честь полного запуска движения состоялась церемония открытия верстового столба, изготовленного мастерами архитектурно-художественного литья Каслинского завода, сделанного вручную по старинным технологиям. Чугунный столб обозначает 1785 километр, если считать от Москвы.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Гендиректор Каслинского завода архитектурно-художественного литья Владимир Киселев говорит: «Мы в первую очередь сделали предмет искусства, а не прикладную вещь. Элемент каслинского литья теперь украшает нашу уральскую дорогу».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

И дорожники обещают подумать, как вблизи обустроить фотозону, чтобы здесь было комфортно и безопасно для проезжающих провести памятную фотосессию.

Теги: алексей текслер, дорожный рывок, федеральная трасса м-5, ремонт дорог, открытие движения


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