В России может возникнуть дефицит одежды и обуви

Финансовые аналитики не исключают возникновение дефицита одежды, обуви, техники и других непродовольственных товаров на российском рынке из-за усложнения и удорожания оплаты импорта. Проблемы с трансграничными операциями, в свою очередь, происходят из-за рисков вторичных санкций, которыми ЕС и США грозят контрагентам российских ритейлеров, об этом говорится в обзоре потребительского сектора от Альфа-банка за июль, на документ ссылаются российские СМИ.

Аналитики отмечают, что импорт одежды, обуви и аксессуаров с начала 2024 года сокращается, тренд усилился в мае. При этом на импорт в этом секторе приходится около 50% продаж.

В случае с одеждой большая часть снижения компенсировалась повышением российского производства, но для обуви коэффициент замещения был существенно ниже.

По прогнозам экспертов, сильнее всего дефицит может затронуть средний ценовой сегмент.