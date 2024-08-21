Москва будет настаивать на консультациях с Берлином по делу о подрыве "Северных потоков"

Министерство иностранных дел России недовольно тем, как Германия отвечает на запросы Москвы о расследовании подрыва "Северных потоков".

Заявления главы МИД Германии об обмене с Москвой информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Берлин на все запросы отвечает пустыми отписками, ни один такой документ не содержит фактов.

Захарова добавила, что Москва будет настаивать на проведении двусторонних консультаций с Берлином по теме "Северных потоков".

Ранее внешнеполитическое ведомство ФРГ заявило, что обменивается с Москвой данными о подрыве "Северных потоков", но не информирует о промежуточных результатах расследования.