СМИ: Зеленский готовит бегство

Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, сообщают РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

Он предположил, что режим Зеленского будет полностью исчерпан к октябрю по многим показателям: политэкономическим, финансовым, военным, логистическим.

"Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", - говорится в сообщении.

Соскин сообщил, что Минобороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника придет в негодность. Это, по словам Соскина, является крахом украинских вооруженных сил.

"А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.

6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.