Telegram-канал Brief* заявил о роспуске своей объединенной редакции

Telegram-канал Brief*, внесенный на прошлой неделе в реестр иноагентов Минюста РФ, сообщил о самороспуске объединенной редакции сетки. Пост в канале, у которого более 500 тыс. подписчиков, авторы сопроводили гравюрой с птицей Фениксом.

Редакция сообщила, что с 16 августа проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор специальных проектов Глеб Шкитин.

"Ни у кого из вышеперечисленных лиц изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF* и BRIEF* Важное. Владимир и Екатерина выступали за создание юрлица BRIEF*, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить", - говорится в сообщении.

"Объединенная редакция самораспускается. Каналы Бриф*. Важное и Бриф*. Подкасты прекратили свою деятельность", - сообщила анонимная администрация канала.

О дальнейшей судьбе самого канала Brief* при этом не сообщается.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ