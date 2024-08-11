ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 200 раз. Есть пострадавшие

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 200 раз. Атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В результате террористических атак со стороны украинских нацистов есть пострадавшие.

В Белгородском районе были атакованы поселки Майский, Малиновка, Политотдельский и Октябрьский, села Бессоновка, Ближнее, Долбино, Журавлевка, Нечаевка, Новая Деревня, Устинка и Шагаровка. По населенным пунктам выпустили один боеприпас в ходе одного обстрела и 11 беспилотников, из которых шесть сбила система ПВО. Повреждения получили: один частный дом, здание инфраструктурного объекта и девять автомобилей. В городскую больницу №2 самостоятельно обратился мужчина, который пострадал от атаки беспилотника. Госпитализация не понадобилась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

В Борисовском районе по селам Березовка, Зозули и Цаповка, а также хутору Климовое были совершены атаки четырьмя дронами и 12 боеприпасами в ходе одного обстрела. Повреждены три частных дома.

В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Новопетровка выпущен один снаряд в ходе одного обстрела. Без последствий. В Волоконовском районе по селам Коновалово и Тишанка, хутору Плотвянка выпущено пять боеприпасов в ходе двух обстрелов, а также девять дронов. Повреждены два автомобиля.

В Грайворонском городском округе подверглись атакам поселок Горьковский, села Головчино, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. По населенным пунктам в ходе восьми обстрелов выпущено 45 боеприпасов и произведены атаки с помощью пяти БПЛА. После атаки дрона в селе Головчино ранены две женщины: у одной — черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Обе госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены один частный дом, одна надворная постройка, разрушены хозпостройки неработающего коммерческого объекта, и сильно поврежден один легковой автомобиль.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Теребрено в ходе 14 обстрелов было выпущено 48 боеприпасов, а также 18 беспилотников. Поврежден инфраструктурный объект.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселкам Красное и Ленинский, селам Нежеголь и Новая Таволжанка, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 3 БПЛА, 39 снарядов в ходе 12 обстрелов. Также над территорией округа сбит один беспилотник. Ранены восемь мирных жителей, из них шесть — госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода, двух пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Повреждены 10 многоквартирных дома, два из которых — с возгоранием, 15 частных домов, из них — два дома с возгоранием, два коммерческих объекта, пять автомобилей, социальный объект, нежилое строение и линия электроснабжения.