В России пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сайта

В различных регионах России пользователи YouTube зафиксировали сбои в работе этого популярного портала.

Больше половины (48%) из них связаны со сбоем сайта, а 23% – с общим сбоем. Также большинство пользователей отмечают проблемы с воспроизведением видео. Среди регионов лидером по количеству жалоб стали Москва и Московская область – 25%, затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Ростовская область, пишет РБК.

"Ютюб капут. Ибо неча", — уже написала по этому поводу главред RT Маргарита Симоньян.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, которая по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.

При этом посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не снижалась, но и продолжала расти. В период с 22 по 28 июля, когда начали появляться массовые жалобы пользователей на малую скорость загрузки видео, видеохостингом воспользовались 82,5 млн человек, что немного больше, чем неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года (80,6 млн). Отмечается, что среднесуточный охват YouTube в РФ также вырос.