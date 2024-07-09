09 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В США заявили, что не будут снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ

Американские власти не будут снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России на фоне последних ударов ВС РФ.

Как сообщил на брифинге координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сохраняется указание Киеву со стороны президента Джо Байдена об использовании поставляемого американского вооружения для ударов по целям вдоль границы.

Ранее Байден заявил, что США не разрешат ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю. По его словам, Киеву разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям

Теги: США, Украина, ВСУ


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Ранее 06.06.2024 15:10 Мск Байден: США не разрешат удары американским оружием по Москве и Кремлю

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